Пьяный приморец в форменной куртке ДПС устроил шоу возле магазина в Приморье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Кого только не встретишь на дорогах в Приморье. В этот раз в объектив камеры мобильного телефона попал мужчина, одетый в форменную куртку ДПС. Чем кроме этого приморец привлек к себе внимание – читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось возле магазина в районе Надежинска. Из павильона вышел мужчина с явными внешними признаками опьянения. Что примечательно, одет он был в форменную куртку сотрудника ДПС, остальная одежда была обычной. Сойдя с крыльца, «гаишник» направился к белому автомобилю марки Toyota Prius.

Шатающейся походкой мужчина доковылял до машины, сел и завел мотор. Поездка была недолгой – уже через долю секунды рулевой «электрички» протаранил бордюр. Бампер на авто от удара сразу же замялся.

Все происходящее на камеру мобильного телефона снимал другой автомобилист. В тот момент, когда «Приус» атаковал бордюр, рулевой стал отъезжать назад. В этот момент автор ролика, судя по всему, успел испугаться за сохранность своей машины, а потому решил тоже немного отъехать. Видимо водитель Toyota Prius не сильно-то и внушал доверие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.