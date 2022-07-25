Обиженный приморец поджег дом из-за того, что его выгнали из гостей

Тематическое фото. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Посиделки в гостях обернулись громким уголовным делом. В центре внимания – обиженный приморец, которого выгнали из гостей. Мужчина в долгу не остался и поджег дом, а что из этого вышло, читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось еще в апреле 2020 года. Тогда подсудимый находился на отдыхе со своими знакомыми. Между семью товарищами возник конфликт, и тогда мужчину просто выгнали из дома. Происходящее гостя обидело, и он решил отомстить: поджег кресло, стоящее на веранде. Это, кстати, был единственный выход из дома.

Разгорелся пожар, большинство людей смогли покинуть помещение, однако один из присутствующих погиб. По факту произошедшего следком завел сразу два уголовных дела – убийство с особой жестокостью и умышленное уничтожение чужого имущества. Приморца признали виновным, а суд вынес приговор – 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Такова была позиция государственного обвинителя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.