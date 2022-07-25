В полиции Приморья пролили свет на историю с мужчиной в форме ДПС

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина в форменной куртке ДПС, устроивший шоу на парковке возле магазина в Надеждинске, не имеет отношения к полиции. Об этом и многом другом рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Начнем с того, что приморец был действительно пьян. Однако от прохождения медосвидетельствования он по неизвестным причинам отказался. Мало того, что водитель разбил свою машину возле магазина, так он еще и умудрился попасть в аварию в район улицы Дачная.

- Приморец, управляя Toyota Prius, при движении со стороны села Соловей Ключ не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с автомашиной Suzuki Jimny, - сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что за рулем «электрички» находился 51-летний местный житель. За невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ему теперь грозит лишение водительского удостоверения. Также полицейские привлекли нарушителя ПДД к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. Помимо этого, мужчине придется заплатить за ремонт Suzuki Jimny.

Между тем, в полиции категорически заявили, что этот персонаж не имеет никакого отношения к органам внутренних дел.

- Просим представителей СМИ воздержаться от тиражирования недостоверной информации, - подытожили в ведомстве.

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