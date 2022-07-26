Выше +30°C поднимется температура в Приморье

Во Владивостоке облачно и без осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 26 июля, в некоторый районах Приморья ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный южных направлений. Воздух в крае прогреется до +20…+33°C.

Во Владивостоке облачно с прояснениями, ветер умеренный южный. Столбики термометров покажут +23…+25°C.

В Уссурийске переменная облачность, слабый ветер. Вечером возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +28…+30°C.

В Находке переменная облачность, осадки не ожидаются. Слабый до умеренного ветер. Температура воздуха достигнет +24…+26°C.

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