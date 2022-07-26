Мрачное дело: в Приморье мужчина пытался впечатлить девушек сворованным катафалком

Угнанное авто. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Нетипичный угон раскрыли полицейские отдела МВД России «Кавалеровский». В одноименном поселке поступило сообщение об угоне служебной Toyota Hiace из ритуального агентства. Оказалось, что катафалк угнал мужчина и решил навестить знакомых девушек, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», ориентировку на микроавтобус передали нарядом дорожно-патрульной службы ГИБДД. Сотрудники нашли пропавший автомобиль в Чугуевском районе возле кафе в селе Новомихайловка. Личность «амурного» угонщика установили, им оказался уже судимый 28-летний житель. В отделе полиции он сознался. Догадки подтвердились: приморец, работавший в этом агентстве, угнал катафалк и помчался с приятелем впечатлять женщин.

Вещдоки, найденные в машине. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

Понести наказание придется. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ за неправомерное завладение машиной. Сейчас фигурант под подпиской о невыезде, ему также придется оплатить ущерб, причиненный автомобилю.

– Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, – уточнили в пресс-службе.

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