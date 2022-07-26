Влетела «всмятку»: ночное ДТП в Приморье нарушило движение в целом районе

Фото: autogarant_vl

В дальневосточной столице произошло очередное ДТП. На Адмирала Горшкова, 40, жители утром заметили сломанный светофор. Оказалось, ночью в него влетела девушка на Toyota Prius, сообщили в местном паблике аварийных комиссаров.

ДТП, судя по кадрам в соцсети, собрало толпу зевак. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», прав у девушки за рулем не было. Никто из жителей, к счастью, не пострадал.

Девушка не справилась с управлением. Светофор временно не работает – он развалился на части, что запечатлели очевидцы. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в минувшие выходные женщина на Honda врезалась в столб. Деблокировкой занимались спасатели, пострадавшую передали бригаде медицинской помощи. ДТП вызвало большую пробку.

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