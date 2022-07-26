Андрей и Юлия преодолели 9000 километров пути и готовы рассказать, какой транспорт лучше. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Туристический информационный центр Приморья решил организовать встречу с уникальными гостями Владивостока. Блогер Юлия Костюшкина и телеведущий Андрей Леонтьев решили проехать до дальневосточной столицы из Москвы сразу на двух видах транспорта и узнать, что быстрее. Андрей ехал на машине, Юлия выбрала поезд РЖД.

Напомним, герои истории побывали на эфире радио «Комсомольской правды» на волне 90.4FM накануне, 25 июля. В тот же день, в который завершили путешествие. Гости ответили, кто же победил в соревновании и обозначили главные моменты путешествия. Теперь шанс задать вопрос есть у всех желающих владивостокцев. Андрей с радостью расскажет о том, стоит ли брать запаски в дорогу, а Юлия – об особенностях железнодорожного состава и о том, как скрасить досуг в поезде.

Встреча пройдет 26 июля с 17 до 19 часов. Место проведения: ресторан «Морской», шатёр на крыше Морского вокзала (Владивосток, улица Нижнепортовая, 1). Внизу на парковке будет припаркован автомобиль Suzuki Vitara, который и преодолел 9100 км пути.

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