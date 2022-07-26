Личный кабинет выбирают пользователи «Ростелекома» в Приморье

Фото: ПАО «Ростелеком»

В Приморском крае 79% клиентов «Ростелекома» используют единый личный кабинет для взаимодействия с компанией. Чаще всего его устанавливают пользователи домашнего интернета — 90%.

В Едином личном кабинете (ЕЛК) клиентам доступны все возможные операции: оплата, подключение и отключение услуг и опций, оформление «переезда», просмотр баланса, просмотр истории начислений, бонусная программа. Также в ЕЛК встроен чат, в котором абоненты напрямую могут получить любую поддержку от оператора в режиме онлайн. В чате предусмотрена возможность вложения письменных заявлений, претензий, чеков для поиска платежей.

«Доля пользователей личного кабинета растет с каждым годом, а количество абонентов, которые посещают офисы, сокращается — на сегодня это 3,7%. Это закономерно, так как все вопросы клиенты могут решить удаленно и им не нужно тратить время на посещение офиса. Кроме того, сейчас мы еще на этапе подключения услуги устанавливаем пользователям личный кабинет и рассказываем, как им пользоваться. Интерфейс простой, понятный и удобный. В нем можно не только оплачивать и подключать услуги и опции, но и пользоваться бонусной программой, которая позволяет экономить», — отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Также клиентам «Ростелекома» доступны следующие каналы взаимодействия с компанией: мобильное приложение «Ростелекома», чат на сайте компании, официальная страница «Ростелекома» в VK https://vk.com/rostelecom, круглосуточный контактный центр 8 800 1000 800 (звонок по России бесплатный).

– Мне подключили личный кабинет при настройке интернета. Удобно, что туда приходит электронный счет и там же его можно оплатить. Плюс, пользуюсь бонусной программой и покупаю фильмы, – рассказала клиент компании Анна.

Оплатить услуги связи можно без очередей любым удобным способом: онлайн с помощью банковской карты в личном кабинете и на сайте «Ростелекома», через платежные интернет-системы и банковские приложения и терминалы, через видеосервис Wink на экране телевизора. Также клиентам компании доступна оплата на сайте «Ростелекома» с помощью системы быстрых платежей (оплата по QR-коду).

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