Площадку для роликов и зону для настольных игр оборудуют в одном из районов Владивостока

В парке уже появились очертания пешеходных аллей и зон отдыха. Фото: Администрация Владивостока

На улице Русской во Владивостоке появится роллердром и зона для настольных игр. На территории комплексного благоустройства, вокруг парка «Солнышко» уже завершены демонтажные работы. Сейчас там продолжается планировка территории и создание оснований для будущих бордюров, сообщили в администрации города.

Сегодня в парке уже появились очертания пешеходных аллей и зон отдыха. В так называемых «тихих островах» установят скамейки для спокойного время препровождения в тени деревьев. Вскоре участок обзаведется площадкой для катания на роликах и велосипедах, его оборудуют сценой, локацией для детей, полями для футбола, волейбола и баскетбола.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Тараса Фищука, за четыре года по региональной программе «1000 дворов» в приморской столице удалось обновить 500 придомовых территорий. В 2022-м планируется отремонтировать ещё 163, из которых 21 двор преобразится по краевому проекту реконструкции, 142 – в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока».

План-проект. Фото: Администрация Владивостока

Отметим, что парк «Солнышко» на Русской приводят в порядок именно по этой федеральной программе. Ее запуск инициировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Совокупно оба проекта ускорят создание комфортной среды в приморской столице. Придомовые территории станут по-настоящему многофункциональными.

– Задача программы – поднять комфортность проживания жителей, создать лучшие условия жизни в Дальневосточном федеральном округе, – отметил Юрий Трутнев.

Решение о разработке программы «1000 дворов Дальнего Востока» приняли на VI Восточном экономическом форуме.

Напомним, ранее «КП» писала, что помимо скамеек, урн, освещения и камер видеонаблюдения, пространстве обзаведется свежим озеленением и тротуарами к жилым домам. Еще весной жители Второй Речки обсудили с архитекторами и чиновниками изменение общественного места.

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