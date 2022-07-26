Дорожники Владивостока восстанавливают пострадавшие от ливня дороги

Ремонт ведут ночью, чтобы не мешать движению. Фото: пресс-служба мэрии

Во Владивостоке дорожники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» ведут восстановительный ремонт по адресам, где полотно пострадало от минувшей непогоды. Во власти ливневых дождей дальневосточная столица оказалась в середине июля. Как сообщили в мэрии, устранением аварийных участков занимается не только администрация, но и привлеченные подрядчики.

Дорожные службы уже сняли поврежденный асфальт на самых проблемных участках на улицах Маковского и Русской. Ведется этап подготовительных работ и фрезерования – затем специалисты уложат новое полотно. В районе Поселкового, 2а, подрядчик заасфальтирован аварийные участки дороги.

Фото: пресс-служба мэрии

Как уже писала «КП», ремонт запланирован на участках на Луговой, Фадеева, Толстого, Печорской, Толстого, Стрельникова, Проселочной и Окатовой, Борисенко и Коммунаров, проспекте Красного знамени и других. Как отметил исполняющий обязанности руководителя управления Юрий Трунов, приоритет тем участкам, где аварийное полотно мешает движению общественного транспорта, а также на дорогах районного значения и с интенсивным трафиком.

Во Владивостоке продолжаются и плановая реконструкция дорог. Ведется работа на Лазо, Глинки, Багратиона, Тимирязева. Отреставрирован участок на Пологой.

– В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» до конца лета комплексно отремонтируют три улицы Владивостока – Калинина, Нейбута и Давыдова. Первые две делают поэтапно, – уточнили в пресс-службе администрации.

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