Неадекват наехал: в кошмарное ДТП попали мама с дочкой в Приморье – детали от ГИБДД

Фото: telegram-канал Bkamen_news

В Большом Камне авария омрачила прогулку матери и дочери. Детали ДТП «Комсомольской правде – Владивосток» удалось узнать в пресс-службе краевого ГИБДД, ранее информация о случае появилась в соцсети от очевидцев.

На Маслакова женщина же оказалась зажатой под машиной Toyota Corolla, за рулем которой был опытный 80-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и наехал на тротуар, сбив женщину. Пострадавшую увезла бригада скорой помощи. Как сообщили в полиции, девочка не пострадала, из-за этого она не попала в картотеку. Это значит, что подтвердить официально ее участие в аварии орган не может. Однако факт подтверждают фотографии очевидцев.

Очевидцы считают, что водитель был в неадекватном состоянии – пьян или под наркотиками. При этом в ГИБДД информацию не подтвердили, да и ранее рулевой не привлекался к административным нарушениям. Вероятно, у мужчины есть какие-то проблемы со здоровьем, но подтвердить это сможет только последующая проверка.

Ранее «Комсомольская правда» писала о женщине, которая на легковушке снесла светофор во Владивостоке.

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