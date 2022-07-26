Большой операционный центр будет следить за каждым шагом спортсменов на играх «Дети Азии»

Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

Главный операционный центр игр «Дети Азии» начал работу в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба правительства края. До старта игр три дня. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Начиная со вторника, 26 июля, организаторы круглосуточно будут следить за мероприятием. Именно для этого в столице Дальнего Востока заработал главный операционный центр – далее по тексту ГОЦ. Разместился он в здании администрации Владивостока, и сейчас здесь находятся представители всех структур, задействованных в проведении игр.

На огромном мониторе в режиме реального времени специалисты следят за тем, что происходит на всех спортивных объектах, дорогах города и местах проживания спортсменов. Если вдруг что случится – компетентные в вопросе эксперты сразу же разберутся, что к чему.

Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

Руководитель дирекции игр «Дети Азии» Эльмир Валитов рассказал, что таких информационных центров еще не было.

– На наших мониторах видно расположение каждого ребенка и объекта. Есть несколько уровней контроля, чтобы спортсмены, их родители и гости мероприятия были уверены в полной безопасности.

Президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов высоко оценил ГОЦ, а также отметил высокую готовность Приморского края к приему спортсменов. Он также заверил: все, что приобреталось, ремонтировалось и восстанавливалось для проведения игр, останется в Приморском крае как наследие игр. Это поможет в реализации региональной госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

– Я уверен, что Владивосток еще не раз примет соревнования высокого уровня. Мы побывали на объектах, посмотрели места проживания волонтеров, посмотрели меню и столовые. Все готово.

Фото: Дирекция VII Международных спортивных игр «Дети Азии».

Пока игры не начались, самая большая нагрузка приходится на центры аккредитации и пункты сдачи ПЦР-тестов. Находятся они сразу в нескольких местах: в бизнес-центре «Фреш Плаза», Кванториуме, кампусе Дальневосточного федерального университета, Всероссийском детском центре «Океан» и поликлиниках города.

– Это масштабное мультиспортивное мероприятие, в котором участвуют представители восьми регионов России, а также едут участники из 12 стран. В условиях недавней пандемии проводить международные игры сложно, ведь в каждой стране разная эпидемиологическая ситуация. Нам необходимо обеспечить безопасность всем людям, задействованным в этом мероприятии. Поэтому мы в обязательном порядке проводим экспресс-тестирование сразу по прибытии гостей, а также сделаем повторное через семь дней, – уточнила руководитель отдела медицинского обеспечения дирекции игр «Дети Азии» Айназ Алеева.

Напомним, с 27 июля по 8 августа в Приморье пройдут VII Международные спортивные игры «Дети Азии», где примут участие юные атлеты 13-16 лет из 12 стран и восьми регионов России. Спортсмены разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

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