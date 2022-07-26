Семейные овощные фермы развивают в Приморье

Деньги можно потратить на строительство, технику и развитие бизнеса. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Приморья, занимающихся сельским хозяйством, поддерживает краевое правительство. Аграрии могут получить до 40 миллионов рублей по гранту «Семейная ферма» благодаря которому можно закупить всю необходимую технику, расширить производство и увеличить урожай, что особенно важно в условиях санкций.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в рамках краевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы, местным производителям ранее выдали краевые гранты «Агростартап» на развитие картофелеводства. Сейчас же министерство сельского хозяйства Приморского края проводит второй, заключительный этап по хозяйственным грантам. Фермерам предлагают деньги на строительство овоще- и зернохранилищ, развитие молочного животноводства.

Так, жительнице села Корсаковка в Уссурийском городском округе Елена Бурдина, одобрили грант на 14 миллионов рублей. Женщина с 2017 года выращивает картофель и другие овощи. На полученные деньги она намерена купить трактор «Беларус», гребнеудалитель, культиватор, сеялку и сортировщик.

– Автоматизация процесса посадки и сбора урожая с помощью нового оборудования позволит увеличить производство овощей. Уже через пять лет в хозяйстве планируют собирать 624 тонны картофеля, моркови – 164 тонны, свеклы – 172 тонны, – отметили в министерстве сельского хозяйства Приморья.

По словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, для подачи заявки на грант фермеры должны защитить свои бизнес-планы, прописать в них необходимые ресурсы. При этом важно не переоценить свои возможности.

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