«Хорошая тепленькая курточка»: мужчина в форме ДПС успел засветиться и во Владивостоке

Фото: скриншот из видео.

История вокруг мужчины в форменной куртке ДПС получила продолжение. Только на этот раз герой сменил локацию и оказался уже во Владивостоке. Там сотрудники полиции составили в отношении него еще один протокол. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, приморец устроил шоу на парковке магазина в Надеждинске. Чуть позже полиция задержала автомобилиста, который оказался изрядно пьян. В промежутке мужчина успел совершить одно ДТП. Примечателен был тот факт, что все это время водитель был одет в форменную куртку ДПС, но в полиции заверили, что отношения к органам этот человек не имеет.

Однако на этом приключения пьяного «гаишника» не закончились – он успел засветиться во Владивостоке и снова в форме полицейского. Гражданина доставили в отдел полиции, где составили еще один административный протокол за незаконное ношение форменной одежды, а куртку изъяли.

На вопрос о том, для чего ему понадобилась форма, мужчина ответил лаконично:

- Хорошая тепленькая курточка.

В ведомстве сообщили, что 51-летнего жителя Владивостока привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения – теперь ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до двух лет; и за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов.

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