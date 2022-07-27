Работы хватит всем: на предприятиях Приморья вакансий гораздо больше, чем соискателей

Вакансии в крае есть практически на любой вкус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты министерства профессионального образования и занятости населения Приморья рассказали о ситуации на региональном рынке труда. По оценкам специалистов, динамика положительная, на предприятиях края вакансий довольно много, радует то, что свободных мест в шесть раз больше, чем количества безработных.

По словам сотрудников ведомства, больше всего работников требуется в крупных населенных пунктах. Речь идет о вакансиях во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске и других городах. Благодаря госпрограмме «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы, количество безработных в крае значительно сократилось. Только в этом почти 500 приморцев нашли работу по направлению от краевого Центра занятости населения. При этом жители края могут пройти бесплатное обучение, выбрав больше 40 специальностей и программ, востребованных на региональном рынке труда. Основное условие – официально встать на учет, получив статус безработного. Подобная мера поддержки помогает людям, оставшимся без работы или решившим сменить специальность, адаптироваться к условиям рынка.

– Эта мера реализуется за счет средств регионального и федерального бюджетов. В год по этой программе больше шести тысяч человек направляются на обучение, – поделились в министерстве профессионального образования и занятости населения.

Кстати, при содействии центра занятости населения, желающие могут оформить статус самозанятого. Это подходит тем, кто хочет официально самостоятельно зарабатывать, при этом платить пониженную налоговую ставку. Часто подобной практикой пользуются, фотографы, визажисты, флористы, а также представители других профессий. При этом после регистрации самозанятым выплачивают единовременную выплату 50 000 рублей. На закупку оборудования или необходимых в работе материалов.

Краевые власти также стимулируют крупные предприятия на предоставления мест, например, людям с ограниченными возможностями. При этом работодателям частично компенсируют расходы на зарплату в течение трех месяцев.

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