Почта России сделала адресную помощь доступной для жителей удаленных территорий Приморского края

Проекты социального воздействия продлятся до 31 июля 2022 года. Фото: Почта России

Почтальоны выполняют регулярную доставку льготных лекарств для 1 310 жителей удаленных и труднодоступных территорий Приморья. Это особенно важно для людей, нуждающихся в постоянном приеме лекарств. Более 12 000 человек, которые не посещали поликлиники последние 2-3 года, узнали от почтальонов о важности диспансеризации, о применении новых методов обследования, позволяющих диагностировать заболевания на ранних стадиях, о скрининге сахарного диабета, гипертонической болезни. Свыше 2 300 жителей Приморья после получения разъяснительной информации от почтальонов уже прошли полный курс бесплатной диспансеризации в государственных медицинских учреждениях.

– Мы предложили новый подход к социальному сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Почтальоны выявили такие семьи и помогли заключить социальные контракты. В результате люди получили профессию и стабильный заработок, сформировали ответственное отношение к собственной жизни и благополучию семьи. Кроме этого, мы продолжаем получать отзывы и благодарности от клиентов, которым почтальоны доставили лекарства на дом. Слаженное взаимодействие Почты России, министерства здравоохранения Приморского края, районных больниц стало основой для поддержки тысяч людей со слабым здоровьем, – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

По проекту, реализованному с министерством труда и социальной политики Приморского края, почтальоны приходили к односельчанам и рассказывали о возможности участвовать в государственных социальных программах. Сотрудники Почты России выявили 111 малоимущих семей с детьми, которые ранее не обращались за социальной помощью, и помогли заключить 345 социальных контрактов. В результате семьи с низким доходом смогли выйти из кризисной ситуации, получили субсидии для развития подсобного хозяйства и профессиональное обучение.

Проекты социального воздействия, выполняемые Почтой России с февраля 2021 года, продлятся до 31 июля 2022 года.

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