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Владивосток26 июля 2022 13:00

Почта России сделала адресную помощь доступной для жителей удаленных территорий Приморского края

Почта России сделала адресную помощь доступной для жителей удаленных территорий Приморского края
Антон КОРОЛЬ
Проекты социального воздействия продлятся до 31 июля 2022 года.

Проекты социального воздействия продлятся до 31 июля 2022 года.

Фото: Почта России

Почтальоны выполняют регулярную доставку льготных лекарств для 1 310 жителей удаленных и труднодоступных территорий Приморья. Это особенно важно для людей, нуждающихся в постоянном приеме лекарств. Более 12 000 человек, которые не посещали поликлиники последние 2-3 года, узнали от почтальонов о важности диспансеризации, о применении новых методов обследования, позволяющих диагностировать заболевания на ранних стадиях, о скрининге сахарного диабета, гипертонической болезни. Свыше 2 300 жителей Приморья после получения разъяснительной информации от почтальонов уже прошли полный курс бесплатной диспансеризации в государственных медицинских учреждениях.

– Мы предложили новый подход к социальному сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Почтальоны выявили такие семьи и помогли заключить социальные контракты. В результате люди получили профессию и стабильный заработок, сформировали ответственное отношение к собственной жизни и благополучию семьи. Кроме этого, мы продолжаем получать отзывы и благодарности от клиентов, которым почтальоны доставили лекарства на дом. Слаженное взаимодействие Почты России, министерства здравоохранения Приморского края, районных больниц стало основой для поддержки тысяч людей со слабым здоровьем, – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

По проекту, реализованному с министерством труда и социальной политики Приморского края, почтальоны приходили к односельчанам и рассказывали о возможности участвовать в государственных социальных программах. Сотрудники Почты России выявили 111 малоимущих семей с детьми, которые ранее не обращались за социальной помощью, и помогли заключить 345 социальных контрактов. В результате семьи с низким доходом смогли выйти из кризисной ситуации, получили субсидии для развития подсобного хозяйства и профессиональное обучение.

Проекты социального воздействия, выполняемые Почтой России с февраля 2021 года, продлятся до 31 июля 2022 года.

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