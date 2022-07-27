Лососевую путину хотят продлить в Приморье

Сроки по добычи красной рыбы смогут продлить до 15 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье могут продлить промысел лосося до середины сентября. В этом году путина стартовала 5 июня. На данный момент рыбаки добыли 605 тонн горбуши и больше 30 тонн симы. В правительстве края отметили, что увеличение сроков поможет обеспечить промысловые запасы.

Уже второй год реализуется государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае», рассчитанная на семь лет. Регион считается основным транспортно-логистическим узлом Дальнего Востока, 70% от общего вылова по стране, добывается именно в Приморье. Прошлый год стал непростым для рыбной отрасли в крае, в первую очередь из-за ограничений в портах Китая. Однако рыбопромышленники постарались найти новых партнеров и отладить логистику.

– Промышленный лов лосося в Тернейском муниципальном округе ведет компания «Тройка». Свежепойманная рыба, в том числе поступает в торговые сети края, – рассказали в региональном агентстве по рыболовству.

По прогнозам специалистов Росрыболовство, улов в Приморье составит около 2100 тонн красной рыбы.

Для восстановления природных запасов водных биоресурсов региона весной в реки выпустили несколько миллионов мальков лосося.

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