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Владивосток26 июля 2022 21:30

Лососевую путину хотят продлить в Приморье

Рыбаки уже выловили больше 600 тонн красной рыбы
Ярослав ЮРИН
Сроки по добычи красной рыбы смогут продлить до 15 сентября.

Сроки по добычи красной рыбы смогут продлить до 15 сентября.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Приморье могут продлить промысел лосося до середины сентября. В этом году путина стартовала 5 июня. На данный момент рыбаки добыли 605 тонн горбуши и больше 30 тонн симы. В правительстве края отметили, что увеличение сроков поможет обеспечить промысловые запасы.

Уже второй год реализуется государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае», рассчитанная на семь лет. Регион считается основным транспортно-логистическим узлом Дальнего Востока, 70% от общего вылова по стране, добывается именно в Приморье. Прошлый год стал непростым для рыбной отрасли в крае, в первую очередь из-за ограничений в портах Китая. Однако рыбопромышленники постарались найти новых партнеров и отладить логистику.

– Промышленный лов лосося в Тернейском муниципальном округе ведет компания «Тройка». Свежепойманная рыба, в том числе поступает в торговые сети края, – рассказали в региональном агентстве по рыболовству.

По прогнозам специалистов Росрыболовство, улов в Приморье составит около 2100 тонн красной рыбы.

Для восстановления природных запасов водных биоресурсов региона весной в реки выпустили несколько миллионов мальков лосося.

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