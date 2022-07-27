Обходил территорию и ощутил трупный запах: раскрыты детали истории о найденном на острове Путятина теле

Место, где нашли тело.

Следственное управление Следственного комитета Приморья раскрыло детали истории найденного на острове Путятина тела мужчина. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в СУ СК Приморья, мужчина 80-го года рождения ушел из дома в середине июля. Тело приморца обнаружили в болотистой местности, а не на берегу моря, как пишут в социальных сетях. На фотографии, которая распространяется в интернете – Алексей Калугин, которого нашли в июне.

– Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – рассказали редакции представители ведомства.

От источника в правоохранительных органах мы узнали, что приморец состоял на учете у психиатра. Впервые труп обнаружил сторож ближайшего предприятия, который обходил территорию и почувствовал неприятный запах. Сам труп находится в ужасном состоянии. По словам нашего источника, это уже полностью разложившийся организм.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.