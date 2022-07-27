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Владивосток27 июля 2022 3:44

Обходил территорию и ощутил трупный запах: раскрыты детали истории о найденном на острове Путятина теле

Следственный комитет Приморья установил личность утонувшего мужчины
Павел САХАРОВСКИЙ
Место, где нашли тело.

Место, где нашли тело.

Следственное управление Следственного комитета Приморья раскрыло детали истории найденного на острове Путятина тела мужчина. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в СУ СК Приморья, мужчина 80-го года рождения ушел из дома в середине июля. Тело приморца обнаружили в болотистой местности, а не на берегу моря, как пишут в социальных сетях. На фотографии, которая распространяется в интернете – Алексей Калугин, которого нашли в июне.

– Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – рассказали редакции представители ведомства.

От источника в правоохранительных органах мы узнали, что приморец состоял на учете у психиатра. Впервые труп обнаружил сторож ближайшего предприятия, который обходил территорию и почувствовал неприятный запах. Сам труп находится в ужасном состоянии. По словам нашего источника, это уже полностью разложившийся организм.

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