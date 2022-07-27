Коллективный иммунитет в Приморье против коронавируса составил всего 19%

Иллюстрация из архива КП. Фото: Олег ЗОЛОТО

Краевой министр здравоохранения Анастасия Худченко на брифинге заявила, что коллективный иммунитет в Приморье от COVID-19 составляет всего 19%. Среднесуточный рост ежедневного количества заболевших достиг 26%, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

– Рост заболеваемости COVID-19 отмечается в регионах России и в мире. Коронавирус, как и вирус гриппа, непрерывно мутирует, образует новые штаммы разной степени заразности, и поэтому всплески заболевания на фоне отсутствующего коллективного иммунитета возможны. На прошлой неделе коллективный иммунитет в крае составлял 19% при рекомендуемом уровне 60-80, – рассказала Анастасия Худченко.

Мера решения одна – вакцинация и ревакцинация. Пока речи о законодательном принуждении нет, но приморцам стоит чаще соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В минздраве есть план развертывания коечного фонда на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток». Напомним, страдают коронавирусом в легкой и средней форме. Штамма «Кентавр» в крае официально не зафиксировано, но не исключено, что в Приморье есть те, кто переболел этой мутацией вируса.

Ранее редакция писала о том, что ежедневное количество заразившихся достигло более чем 70 человек в сутки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.