Воспитывать смолоду: в столице Приморья будут активнее готовить «технарей»

В крае не хватает кадров технологического профиля. Фото: Иван ВИСЛОВ

Краевые и муниципальные депутаты вместе с исполнительной властью обсудили насущные проблемы научно-технологического развития и промышленности Приморья и Владивостока во вторник, 26 июля. Участие приняли главы крупных инженерных предприятий и члены ДВО РАН. Мэр Владивостока Константин Шестаков во время беседы предложил компаниям взять шефство над специальными техническими класса в муниципальных школах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице в 2022 году увеличили количество профильных десятых классов. Некоторые программы уже разрабатывают отраслевые центры: например, центр робототехники. Специалисты, сообщили в пресс-службе, будут контролировать обучение.

– Инженерных классов будет существенно больше. Для того чтобы повысить качество образования в рамках этого направления, нам бы хотелось, чтобы такие классы на системной основе обрели своих кураторов из числа промышленных предприятий, вузов, – заявил Константин Шестаков, добавив, что приглашает предприятия и институты участвовать в школьном образовании.

Мэр уточнил, что речь идет о реальной практике, которая повлияет на профориентацию подрастающего поколения. Воспитывать специалистов нужно со школьной скамьи.

Наука неотделима от производства. Спикеры сошлись во мнении, что развитие промышленности – приоритетное направление, которое обеспечит экономический и научно-технологический рост Приморья и Владивостока. Как отметил Сергей Калитин, министр промышленности и торговли Приморья, у края есть всевозможные формы поддержки для развития инновационной инфраструктуры. Он огласил несколько постановлений правительства, согласно которым компании и научные центры могут компенсировать проценты по займам на увеличение оборотных мощностей. Напомним, Совет по развитию промышленности был создан во Владивостоке в мае 2018 года. Научное сообщество, исполнительная и законодательная власть несколько лет прорабатывают вопрос развития профильного образования.

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