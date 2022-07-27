Корабли Тихоокеанского флота заняли свои места перед парадом ко Дню ВМФ

Строй гордо возглавляет фрегат «Маршал Шапошников». Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

26 июля корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» оценил масштаб подготовки Тихоокеанского флота к параду ко Дню ВФМ. К одному из самых любимых праздников города подошли ответственно. В бухте Золотой Рог военные корабли выстраивали на ранее установленные рейдовые бочки в ровную километровую линию с помощью буксиров, 27 июля все они стоят на своих местах в ожидании последнего воскресенья июля.

Строй гордо возглавляет фрегат «Маршал Шапошников», за ним следуют корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261», базовый тральщик «БТ-100» и подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

Накануне праздника состоится генеральная репетиция. А уже в торжественную дату в акваторию зайдет катер «Ураган», шесть парадных кораблей обойдет командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.

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