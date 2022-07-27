Стало известно, кто будет торговать мороженым на набережной Второй речки и других популярных местах

Точки продаж будут работать до октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке завершился поиск арендаторов, которые смогут торговать мороженным на пяти известных общественных площадках в приморской столице. Зоны с лакомством будут работать с июля по октябрь.

Как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, победителем аукциона стала федеральная компания «Чистая линия». Для продажи холодного и любимого многими деликатеса предложили пять точек: на набережных на Ахлестышева, Второй речке и Татарской, а также на площадке перед сопкой Бурачка и в парке Минного городка между озерами.

Дирекция общественных пространств планировала организовать у подножья сопки Бурачка не только торговлю мороженным, но и зону для фуд-трака. Однако на торги по его размещению не поступило никаких заявлений.

Напомним, что торги открыли еще в начале июня. Все пять точек, которые предложили в аукционе, разыгрывались одним лотом.

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