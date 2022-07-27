Ушиб губы: двух маленьких девочек сбили на придомовой территории во Владивостоке

Фото: УМВД России по Приморскому краю.

Авария с участием двух маленьких детей произошла во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось на Александровича, 52. Мужчина за рулем Toyota Prius во время движения по придомовой территории наехал на двух семилетних девочек, которые находились в этот момент без сопровождения взрослых.

Как итог, дети получили различные травмы: у одно из них ушиб мягких тканей нижней губы, у второй – поверхностные травмы голеней и стоп. Прибывшая на место происшествия бригада медиков забрала детей в больницу.

Схема ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю.

В пресс-службе полиции сообщили, что за рулем «Приуса» был 60-летний мужчина. Стаж управления составляет 42 года. К административной ответственности водителя за нарушение правил дорожного движения в текущем году не привлекали. Результат проведенного медицинского освидетельствования на алкоголь отрицательный.

По факту автоаварии специалисты завели административные производства – нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. Назначено проведение ряда исследований.

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