Настоящая жара ожидается в Приморье 28 июля

Во Владивостоке воздух прогреется до +26°C. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 28 июля, в Приморье преимущественно без осадков, в некоторых районах ожидается туман. Ветер умеренный южных направлений. Воздух в крае прогреется до +22…+35°C.

Во Владивостоке переменная облачность, дожди не предвидятся. Ветер южный умеренный. Столбики термометров покажут +24…+26°C, в пригороде до +31°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, слабый ветер. Воздух прогреется до +29…+31°C.

В Находке облачно, осадки не ожидаются, ветер слабый. Температура воздуха поднимется до +28…+30°C.

Напомним, что приморские синоптики, какая погода ожидается в Приморье в августе 2022 года. По информации метеорологов, последний месяц лета ожидается таким же дождливым, как июль. Количество осадков больше средних многолетних значений и только на севере края будет близко к ним. Аномальной жары не предвидится. Температура воздуха в августе достигнет +18...+21°C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода на август 2022 года в Приморье: метеорологи рассказали, к чему готовиться жителям края

Приморские синоптики ответили, сколько осадков выпадет в августе 2022 года (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.