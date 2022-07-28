Черный дым над центром Владивостока напугал людей

Все произошло в первой половине четверга. Фото: КП – Владивосток

В районе 10 часов утра 28 июля жители Владивостока заметили в центре черный дым – он виднелся из-за домов в районе улиц Светланская и Береговая. Напуганные увиденным читатели обратились в редакцию «Комсомольской правды». Мы, в свою очередь, связались с пресс-службой Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю:

– Сообщений о возгорании в центральной части города в МЧС России не поступало, – подчеркнули в ведомстве.

Вскоре густой дым начал развеиваться. Можно предположить, что причиной пожара стал загоревшийся мусор в контейнере.

Напомним, 22 июля в бухте Диомид загорелось судно, стоящее на ремонте. К место происшествия оперативно приехали пожарные. Выяснилось, что члены экипажа частично потушили пламя, с возгоранием полностью справились уже сотрудники министерства ЧС.

А накануне, 27 июля, во второй половине дня загорелся частный жилой дом на Мусоргского. Когда приехали спасатели, пламя объяло крышу и второй этаж. Всего от огня пострадало 60 квадратных метров. Скорее всего, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

В МЧС сообщений о пожаре не поступало. Фото: КП – Владивосток

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