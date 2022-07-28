На улице Маковского во Владивостоке уложили более 300 тонн нового асфальта

Специалисты ведут аварийно-восстановительные работы. Фото: пресс-служба мэрии

Во всех районах дальневосточной столицы продолжается восстановление дорожного покрытия на пострадавших от продолжительных ливней улицах. Список участков, нуждающихся в ремонте, составили на основе обращений местных жителей и мониторинга территорий специалистами мэрии. Так, работы пройдут на улицах Луговой, Фадеева, Ковальчука, Володарского, Котельникова, Толстого, Печорской, Стрелочной, Баляева, Проселочной, Окатовой, Борисенко, Коммунаров, Станюковича, проспекте Красного Знамени, Партизанском проспекте, Западной, Московской и по другим адресам.

На данный момент бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» завершили восстановление дорожного полотна на улице Маковского. Ремонт здесь начался вечером в понедельник, 25 июля – за два дня специалисты уложили более трехсот тонн нового асфальта.

Как подчеркивает и.о. начальника управления дорог Юрий Трунов, работы ведутся в основном по ночам, чтобы не мешать движению автотранспорта.

– Главная задача – отремонтировать наиболее аварийные участки, по которым движется общественный транспорт, дороги с интенсивным автомобильным движением – для минимизации транспортных заторов, а также дороги районного значения, – добавил Юрий Александрович.

Для того чтобы быстрее восстановить покрытие на всех поврежденных участках дорог, ремонтом занимаются не только специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий», но и привлеченные подрядные организации.

Кроме того, во Владивостоке продолжается и плановая реконструкция дорог – на трех улицах (Калинина, Давыдова и Нейбута) в этом году пройдет комплексный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и на 29 улицах работы проведут за счет средств из бюджета города.

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