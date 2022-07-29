Ежегодно спасаем 3,5 гектара леса

«День без турникетов» в FESCO. Студенты ДВФУ знакомятся с Сервисным центром. Фото: предоставлено пресс-службой FESCO

В 2017 году Транспортная группа FESCO начала крупный проект по модернизации. Внутри крупнейшего транспортно-логистического холдинга был создан современный центр обслуживания для компаний группы. Сегодня специалисты Сервисного центра FESCO разрабатывают новые IT-решения, активно внедряют электронный документооборот, оказывают юридическое и бухгалтерское сопровождение под ключ. Ежедневно их услугами пользуется 5000 человек.

– Сегодня мы – драйвер роста для всей Транспортной группы FESCO. Если 5 лет назад мы предоставляли три сервиса, то сейчас их стало в 4 раза больше, добавился блок IT, PR и другие экспертные функции. Мы обслуживаем 46 компаний FESCO. Филиалы Сервисного центра расположены в 10 городах России, в августе планируем открыть офис в Казахстане. Наша роль и ключевая задача – помогать FESCO не отвлекаться на рутинные процессы, – рассказал генеральный директор Сервисного центра FESCO Андрей Клопотовский.

Генеральный директор Сервисного центра FESCO Андрей Клопотовский. Фото: предоставлено пресс-службой FESCO

В прошлом году FESCO получила премию по безбумажному документообороту «ПРО-ЭДО». За последние 2 года сотрудники Сервисного центра перевели более 4 500 клиентов на взаимодействие по электронным каналам. Отказавшись от бумаги, Транспортная группа FESCO ежегодно спасает 3,5 гектара леса.

В этом году Сервисный центра FESCO отметил свое пятилетие. Руководство планирует нарастить долю сотрудников IT с 30% до 50%, окончательно трансформировавшись в центр инноваций FESCO.

FESCO выиграла премию «ПРО-ЭДО». 80% всего документооборота компании проходит в электронном виде. Фото: предоставлено пресс-службой FESCO

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