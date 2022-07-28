СК на транспорте завел уголовное дело из-за смерти 12-летней девочки на железнодорожных путях

Место происшествия. Фото: Восточное МСУТ СК России

Трое подростков пострадали на железной дороге в пригороде Владивостока. На перегоне станций Чайка - Вторая Речка девочки попали под несущуюся электричку: двое травмированы, 12-летняя школьница от полученных травм скончалась на месте. Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщила Петрушина Екатерина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по взаимодействию со СМИ. Все произошло вечером 27 июля.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», подростки гуляли вдоль железнодорожных путей. На кадрах, появившихся в соцсети, пострадавшая села в вагон и рассказала обо всем неизвестным по телефону (вероятно, родителям). По словам девушки, ее ударило по голове. Школьница отметила, что ребята не ходили по рельсам. Сигнала не слышали.

Пока неясно, кто стал фигурантом уголовного дела. В пресс-службе Экспресс-Приморья подчеркнули, что машинист применил экстренное торможение. Сигнал он тоже подал: все требования безопасности были соблюдены, но столкновения избежать не удалось. Как прокомментировали «КП» в ДВЖД, ведомство обеспокоено ростом травматизма у детей на железных путях:

– Всего в 2022 году на железной дороге в Приморье произошло 3 случая наезда подвижного состава, в которых травмировано четверо детей (2 смертельно). Причиной происшествий стало несоблюдение правил безопасности и отсутствие контроля со стороны родителей за досугом детей.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что Следком подсчитал, сколько всего погибло людей путях Дальнего Востока и Сибири.

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