Ревнивая жительница Приморья подозревается в покушении на убийство

На женщину завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье завели уголовное дело в отношении 40-летней женщины. Ее подозревают в покушении на убийство. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, произошло все 25 июля 2022 года. В своей квартире женщина поругалась с сожителем. Причиной конфликта стала ревность подозреваемой. Во время ссоры она взяла нож и ударила им мужчину в грудь. К счастью, мужчине быстро оказали медицинскую помощь.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 стать 105 УКР (покушение на убийство). Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Напомним, это не первый раз, когда на почве ревности приморцы совершают противозаконные поступки. Некоторые обвиняют своих партнеров в изнасиловании в качестве расплаты, другие поджигают чужие автомобили. Третьи же подходят к своей мести более творчески.

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