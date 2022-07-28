Компания «Восточный Порт» отпраздновала 48-летие собственного Портового флота

Фото: АО «Восточный Порт»

АО «Восточный Порт» накануне отпраздновало 48 годовщину собственного Портового флота – одного из ключевых вспомогательных подразделений крупнейшей на Дальнем Востоке страны стивидорной компании. Летом 1974 года в распоряжение «Восточного Порта», на тот момент официально открытого всего 5 месяцев назад, из Югославии поступил буксир «Партизан» – он стал первым собственным судном предприятия для проведения швартовых операций. Впервые «Партизан» вышел на работу 27 июля – с тех пор эта дата навсегда вошла в календарь корпоративных праздников компании как День рождения Портового флота «Восточного Порта» и отмечается ежегодно.

Фото: АО «Восточный Порт»

Интересно:

- В 1974-м первый состав Портофлота сформировали лоцманский катер «Створ», два плашкоута, буксир-кантовщик «Садко», теплоход «Вольск» и несколько других судов, которые прибыли в Порт вслед за «Партизаном».

- Практически полвека буксиры Портофлота осуществляют швартовные операции как для обеспечения работы собственных морских терминалов «Восточного», так и для сторонних организаций в бухтах Врангеля, Козьмина и Находка.

В честь знаменательного события на 30-м «Восточного Порта» причале стоялось торжественное построение экипажей буксиров, сотрудников Портофлота, лоцманской службы, Главной диспетчерской и ряда других профильных подразделений предприятия. Собравшихся поздравил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак, поблагодарив коллектив за преданность делу и любовь к своей работе:

– Моряки – это люди с особым характером. Выдержанные и сильные духом. Именно вы не только встречаете, но и провожаете все суда, приходящие в «Восточный». Именно вы безупречно выполняете швартовные операции многотонных балкеров, – отметил Вадим Байбак. – Спасибо за ваш труд. Желаю вам плодотворной работы, крепкого здоровья и семь футов под килем!

Фото: АО «Восточный Порт»

В свою очередь, начальник Портового флота Виталий Плешаков вручил почетные грамоты и благодарности работникам самого «морского» подразделения компании. За трудовые достижения и вклад в общее дело экипажи судов и коллектив Портофлота были отмечены памятными подарками.

Сегодня в составе Портового флота – пять высокоманевренных, эргономичных буксиров общей мощностью более 22 000 л/с:

- «Александр Козицын» (год постройки 2018);

- «Урал» (2015);

- «Кузбасс» (2012);

- «Инженер Мисан» (1987);

- «Тайфун» (1983).

Все суда могут работать (и уже неоднократно работали) в качестве аварийно-спасательных, имеют ледовый класс и неограниченный район плавания. С 2016 года при Портофлоте создана собственная лоцманская служба. Все это делает вспомогательный флот АО «Восточный Порт» самым производительным в морских портах Восточный и Находка и одним из самых мощных на Дальнем Востоке.

Фото: АО «Восточный Порт»

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