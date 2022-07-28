Зрители и участники Международных игр «Дети Азии» не останутся без связи

Игры проходят с 28 июля по 8 августа. Фото: Администрация Владивостока

МТС сообщает о расширении покрытия сети в ключевых локациях проведения международных спортивных игр «Дети Азии». Дополнительное телеком-оборудование установлено в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена», где состоится официальная церемония открытия Игр и пройдут основные спортивные соревнования.

Голосовой связью и быстрым мобильным интернетом МТС обеспечены ледовые площадки, трибуны и холл крупнейшей спортивной арены Приморья вместимостью 7000 человек.

Чтобы местные жители не испытывали сложностей во время чрезмерной нагрузки на сеть в период масштабного мероприятия, МТС также установила дополнительную внешнюю базовую станцию в районе «Фетисов Арены». Новая «вышка» покрывает мобильной связью пригороды Владивостока – Спутник и Садгород.

– Спортивные игры «Дети Азии» собрали несколько тысяч участников и зрителей из 15 стран мира. Гостям обязательно нужно делиться фотографиями, звонить домой родным и друзьям, а для этого необходима стабильная мобильная связь. Мы традиционно вносим свой вклад в приобщение жителей и гостей края к таким важным мероприятиям международного уровня, расширяем покрытие, увеличиваем скорости мобильного интернета и готовим сеть к повышенным нагрузкам. Теперь интернета хватит всем: и зрители, и участники мероприятия смогут комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, – прокомментировала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Об играх «Дети Азии»

Международные спортивные игры «Дети Азии» учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. VII Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 28 июля по 8 августа. Дальневосточную столицу посетят спортивные делегации из 15 стран мира. Будет разыграно 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

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