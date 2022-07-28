Девушка поджидает в банках, но она отнюдь не сотрудница. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Приморья полицейские продолжают поиски предприимчивой местной жительницы, которую подозревают в серии мошенничеств. Она под предлогом онлайн-перевода просит у своих жертв в долг небольшую сумму, а потом скрывается с их деньгами. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» от источника в силовых структурах, в середине августа в полицию за помощью обратился 31-летний мужчина, который пострадал возле одного из банков в центре города.

Он рассказал, что на выходе в предбаннике финансового учреждения столкнулся с симпатичной брюнеткой, которая попросила его о помощи. Миловидная девушка объяснила, что ей срочно нужны наличные для оплаты каких-то услуг, но все ее деньги на счете.

Незнакомка предложила занять ей 4 тысячи рублей, которые она тут же переведет своему «спасителю». Очарованный мужчина согласился и передал ей деньги. Красотка показала парню скриншот в приложении на мобильном телефоне.

Своей жертве она мельком дала посмотреть на электронный чек об успешной операции и быстро ушла. Только спустя несколько часов пострадавший понял, что своих денег он так и не дождется, так как стал жертвой аферистки.

Житель Владивостока пошел в полицию и рассказал о произошедшем. Уже там он узнал, что эта брюнетка подозревается в целой серии подобных преступлений во Владивостоке. Всем своим жертвам она обещает сделать онлайн-перевод, а затем показывает липовое уведомление об отправке денег и уходит.

Оперативники установили личность 28-летней подозреваемой, которую теперь разыскивают. Всем, кто также пострадал от ее мошеннических действий, просьба обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.

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