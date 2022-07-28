Массовая авария произошла в центре Владивостока

Фото: служба аварийных комиссаров «Автогарант».

Сокрушительное ДТП произошло на одной из центральных улиц во Владивостоке. Об этом сообщает служба аварийных комиссаров «Автогарант». Есть пострадавшие. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Все случилось в районе дома на Светланской, 131. По неизвестным пока причинам водитель Toyota Crown не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Honda Fit. Удар был такой силы, что малолитражку выбросило на полосу, предназначенную для встречного движения. В этот момент там двигался Toyota Prius, в которого и влетел «Фит».

Фото: служба аварийных комиссаров «Автогарант».

Водителя Honda Fit госпитализировали прибывшие к месту ДТП медики. По данным аварийного комиссара, у виновника аварии отсутствует полис страхования ОСАГО.

Не исключено, что причиной аварии стала банальная невнимательность, или водитель Toyota Crown просто отвлекся на телефон. Разбираться в случившемся теперь предстоит компетентным органам.

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