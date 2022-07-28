История со скульптурой «без нижнего белья» из Владивостока получила продолжение

Фото: предоставлено Любовью Терендиной.

Открытие нашумевшей скульптуры, прообразом которой стала певица из Владивостока Ляля Алексакова, перенесли во второй раз. Ранее планировалось, что монумент официально представят ко Дню Военно-Морского флота, а до этого его и вовсе должны были открыть ко Дню семь, любви и верности, но все снова поменялось. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как стало известно, открытие состоится примерно в середине сентября. По словам депутата Законодательного собрания, автора и идейного вдохновителя проекта скульптуры, а также мамы троих детей Любови Терендиной, на этот повлиял тот факт, что в сентябре состоятся выборы в городскую думу Владивостока – правильным будет отложить открытие монумента, чтобы исключить политический контекст.

Напомним, что еще не открытый памятник вызвал ажиотаж, прокатившейся по всей России. Первые снимки монумента вызвали бурные споры и активные обсуждения. Касались они слишком откровенного внешнего вида девушки: поступало множество негативных комментариев об отсутствии нижнего белья. Сама же Ляля, по чьему прообразу сделан памятник, считает иначе.

– Лично мне скульптура нравится, она современная, красивая. Вызывает желание подойти поближе и посмотреть – а это самое главное.

Как ранее сообщала «Комсомолка», на церемонии открытия Ляля Алексакова исполнит песню «Владивосток – мой любимый город».

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