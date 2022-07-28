Туманная, но жаркая пятница ожидается в Приморье 29 июля

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

В пятницу после обеда туман рассеется во Владивостоке. Об этом сообщает портал «Примпогода». В пятницу, 29 июля, погоду Приморского края будет формировать гребень япономорского антициклона, значительных осадков не предвидится, только местами может отмечаться морось. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Ночью и утром в крае появятся очаги тумана. Фон минимальных температур сохранится на уровне предыдущих суток. Максимальные температуры в континентальных районах еще повысятся, +28…+35 °C, на побережье ниже, +19…+25 °C.

В дальневосточной столице в пятницу, 29 июля, без существенных осадков, ночью снова накроет туман, местами с моросью. Днем туман ослабеет, морось прекратится. Минимальная температура сохранится на уровне прошедшей ночи. Максимальная немного понизится.

За прошедшие сутки столбики термометров в Приморье поднимались до +26…+33°C, более прохладным было побережье Тернейского района, +20…+22°C. Ночь прошла без существенных осадков, местами отмечался туман. Минимальные температуры находились в пределах +15…+21°C.

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