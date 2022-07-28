В центре Владивостока временно ограничат движение

Фото: администрация Владивостока.

Для ликвидации последствий сильных ливней, которые прошли во Владивостоке накануне, а также для того, чтобы в дальнейшем дорога не разрушилась, на улице Лазо проведут дополни тельный ремонт ливневок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Так, с с 29 июля с 23:59 до 6:00 1 августа будут ограничены движение и парковка транспортных средств. Местных автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать требования технических средств организации движения.

Фото: администрация Владивостока.

Напомним, что в Приморье дожди размыли дороги, поэтому движение на многих участках ограничили или вообще запретили. На ликвидацию последствий разгула стихии власти бросили более 100 единиц спецтехники. Местами произошли серьезные подтопления и сходы грязевых селей, поэтому власти ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Пострадавшие в результате природных катаклизмов жители уже получили финансовую помощь из регионального бюджета.

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