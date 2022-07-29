Синоптики рассказали, когда на Приморье обрушатся ливни

1 августа на акваторию Желтого моря может выйти тайфун. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последние несколько дней в Приморье установилась жаркая погода. Температура воздуха в крае поднимается выше +30°C. 29 июля ситуация не изменится, столбики термометров покажут +22...+35°C. Но интересно, сколько еще продержится такая ситуация? На этот вопрос ответил глава «Примгидромета» Борис Кубай.

По словам синоптика, жаркая погода в Приморье установилась из-за тихоокеанского антициклона, из-за чего на территории края накопилась субтропическая воздушная масса.

– Существует негласное правило: чем продолжительнее и интенсивнее идет накопление субтропической воздушной массы, тем более интенсивными могут быть ливневые дожди, обусловленные прохождением даже малозначимого атмосферного фронта.

Как рассказал специалист, жара сохранится в Приморье до 30 июля, но на следующий день погода испортится и на край обрушатся локальные ливни. А 1 августа на акваторию Желтого моря может выйти тайфун или его остатки.

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