Дегустация блюд, увлекательный квест, файер-шоу и многое другое ждет приморцев 30 июля на фестивале «ЛеоФест»

На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В пятницу, 29 июля, в национальном парке «Земля леопарда» открылся фестиваль «ЛеоФест». На протяжении двух дней гости будут погружаться в заповедную историю юго– западного Приморья. С событиями на 29 июля можно ознакомиться в материале «Комсомольской правды – Владивосток». Также появилась подробная программа мероприятий на 30 июля.

В 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 пройдет экскурсия по экспозиции «Вглубь веков» от сотрудника отдела экопросвещения ФГБУ «Земля леопарда» (1 этаж). Вход свободный, но нужна предварительная регистрация, телефон +7– 902– 060– 82– 60.

В 11:00– 12:30, 12:30– 14:00, 14:00– 15:30, 15:30– 17:00 гостям покажут лекции заместителя директора по научной работе музея– заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Анжелики Петрук (2 этаж), вход свободный.

С 10:00 до 20:00 прохождение «Тропы леопарда» и квеста «По следам Арсеньева». Стоимость 300 рублей, школьники и пенсионеры – 200 рублей, дети до 7 лет – 100 рублей. Ориентировочно мероприятие займет около 1,5 часов.

С 12:00 до 22:00 на гастроплощадке «Кухня южного Приморья» посетители смогут приобрести блюда и напитки с дальневосточным колоритом, также будет работать «Сувенирная лавка».

С 16:00 до 20:00 гости смогут поучаствовать в мастер классах на ремесленной улице «Дары природы», количество мест ограничено.

С 16:00 до 21:00 на площадке с аквагримом «Ты и я одной крови» можно сделать принт любого обитателя заповедника «Кедровая падь».

17:00 – 20:00 пройдет бесплатная дегустация блюд дальневосточной кухни на гастроплощадке «Кухня южного Приморья» – по предварительной регистрации для первых 500 зарегистрировавшихся гостей.

В 17:05 состоится открытие стенда «Владимир Арсеньев – первый эколог Дальнего Востока» – вход свободный.

В 17:20 откроется выставка «Монологи Дерсу», вход свободный.

18:00 – 20:00 – экскурсии по выставке «Монологи Дерсу» от куратора выставки, вход свободный.

18:00 – 22:00 – работа иммерсивных экскурсий, вход свободный. Также гостей ждут «Полет над Приморьем» с использованием виар– технологий, которая воплотит мечту каждого о полете на воздушном шаре и «Обитатели Заповедника» – просмотр видео с фотоловушек про обитателей заповедника в сопровождении звуков живой природы.

В 18:00 откроется вечерняя программы фестиваля.

С 18:30 до 21:40 пройдет музыкально – развлекательная программа.

В 21:40 состоится файер-шоу «Огонь жизни», вход свободный.

22:00 – показ короткометражных немых комедий с участием легендарных Бастера Китона и Гарольда Ллойда в сопровождении настоящего тапера – Леонида Букина.

23:00 – закрытие Фестиваля «Леофест».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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