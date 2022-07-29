Как он туда попал: что обнаружили жители Дуная на крыше пятиэтажки?

Постройка сильно досаждала дунайцам. ФОТО: ТК: dunainash

Приморцы засняли на видео экскаватор на крыше одной из заброшенных пятиэтажек в Дунае. Перед этим власти поселка сообщили, что работники начали сносить аварийное здание на улице Советской, 8.

На кадрах видно, как машина с ковшом счищает старое покрытие на самом верху здания. Застарелый битум, бетон и кирпичи сыплются вниз прямо на придомовую территорию. Заезд во двор огорожен красно-белой лентой и камнями.

– Утром шел – экскаватор был. Думал, что «глюк поймал», а он и взаправду по крыше ездил, – отметил один из очевидцев.

«КП» рассказали, что до постройка сильно досаждала дунайцам – там постоянно играли дети. Чтобы сделать это место безопасным, сельчане многократно обращались в СМИ и администрацию муниципалитета.

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