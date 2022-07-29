Пляж в центре столицы Приморья: стартовали первые соревнования «Детей Азии»

Команды девушек в пятницу, 29 июля, играют до 16:00. Фото: КП-Владивосток

Масштабные соревнования – VII Международные игры «Дети Азии» – официально стартовали во Владивостоке накануне, 28 июля. Одной из первых дисциплин для ребят-участников стал пляжный волейбол. Площадку развернули прямо на главной площади города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С 9 до 13 часов состоялись игры группового состава. Мальчишки уже показали мастерство в волейболе, команды девушек еще соревнуются. Официально завершится подсчет результатов к 16 часам по местному времени, тогда «Комсомолка» расскажет о победителях. Подбадривают игроков друзья и болельщики, гостей развлекают аниматоры.

Уместить все события в неделю кажется невозможным, поэтому соревнования проводят сразу не нескольких площадках. Помимо центральной площади, гул толпы слышен в УТЦ «Олимпиец», стадионе «Динамо», СК «Молодежный» и другим. Так, на первом объекте проводят тренировки по плаванию, на двух других участники готовятся показать мастерство в легкой атлетике и тхэквондо.

Напомним, игры стартовали с грандиозного шоу. На масштаб праздника даже жаловались жители, ведь это привело к ограничению движения, в мэрии попросили отнестись с пониманием. Как писала «КП», масштабных международных соревнованиях разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

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