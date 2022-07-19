Молодая тигрица из Приморья, наконец, возвращается домой

Кошка проходила реабилитацию месяц. Фото: Центр реабилитации диких животных «Центр "Тигр"»

Тигрица из Приморья возвращается домой. Специалисты Центра «Тигр», где она жила под наблюдением, готова вновь оказаться в дикой природе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, в ночь на 15 июня в Анучинском районе была отловлена молодая самка тигра, замеченная людьми вблизи автодорог. Упитанная тигрица, приблизительно двух лет, была доставлена в МРОО «Центр «Тигр», где в настоящее время готовится к возвращению домой.

Под наблюдением тигрица провела месяц, за который прошла реабилитационную программу. После этого эксперты предположили, что никаких угроз для здоровья хищницы и препятствий ее жизни в дикой природе нет. Это значит одно – совсем скоро тигрица вернется в естественную для нее среду обитания.

– Она полностью готова к самостоятельной жизни в диких условиях. Выпуск произойдет в малонаселенной местности, – рассказали сотрудники Центра.

Как же происходит возращение животных в дикую природу?

Реабилитация и выпуск животных – крайне сложный и долгий процесс, поэтому время реабилитационной программы подбирается индивидуально для каждого зверя.

– Кого-то мы лечим, а кто попал к нам малышами – выращиваем до возраста, когда животные будут способны жить самостоятельно, – объясняют в «Тигре».

В течение реабилитации специалисты оценивают навыки охоты зверей, проверяют их отношение к людям. Перед выпуском в дикую природу все звери и птицы проходят обязательный ветеринарный осмотр. Вернуться домой могут только здоровые животные, поведение которых полностью соответствует нормальному.

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