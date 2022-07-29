Парня раздавил локомотив в Приморье

На часах было два часа ночи, когда случилось происшествие. Фото: Евгения ГУСЕВА

Молодой приморец подпал под локомотив ночью, 29 июля. Завидев мужчину, бригада начала подавать сигналы и применила экстренное торможение, но пешеход не среагировал. Приморский Следком на транспорте начал проверку.

На часах было два часа ночи, когда случилось происшествие. Как рассказали в ведомстве, житель края 1998 года рождения шел по железнодорожным путям на 9226 километре перегона станций Кипарисово – Раздольное ДВЖД. Принятые машинистом меры не позволили избежать наезда, пострадавший получил травмы и скончался на месте.

– Приморским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту смертельного травмирования мужчины на Дальневосточной железной дороге.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее «КП» писала о трагедии, которая произошла во Владивостоке. В сети появился видеоролик, на котором девушка в слезах, крови и с дрожащими ногами по телефону рассказывает о том, что случилось. Несколько детей прогуливались по Ж/Д путям, и попали под несущуюся пригородную электричку. В пресс-службе ДВЖД констатировали, что это был третий случай за шесть месяцев в 2022 году.

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