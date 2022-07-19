Пляж в бухте Аякс начнут приводить в порядок уже в этом году

Фото: Администрация Владивостока

Известное место отдыха на острове Русский уже в этом году начнут облагораживать. Как будет выглядеть пляж в бухте Аякс показала Дирекция общественных пространств Владивостока.

Первым этапом будет выполнено минимальное благоустройство. Так, для безопасности отдыхающих выровняют территория – на данный момент она в рытвинах и местами подтоплена. Потом на территории пляжа появится парковка на 140 мест, раздевалки и спасательные вышки.

Деление пляжа на функциональные зоны упростит отдыхающим перемещение по нему. На входной зоне появятся парковка, павильоны кафе и магазинов, ресторан с террасой, здание администрации, КПП, теневые навесы для пикника и барбекю.

Фото: Администрация Владивостока

Набережная зона и велодорожка пройдут через всю территорию. Пляжная зона будет размещена по центру территории. Здесь появятся смотровая площадка и круглый пирс с детским бассейном.

Интерес вызывает детская зона и расположенная рядом тематическая зона «Троянский конь». Они созданы для того, чтобы самые юные посетители пляжа могли познакомиться с греческой мифологией и легендой о Трое.

В молодежной зоне появятся кафе, коворкинг и лекционная площадка. Появится в Аяксе и первая экстрим-зона, в ней будут размещены спортивная площадка, зона для занятий воркаутом, тренажеры и памп-трек.

В лесу оборудуют зона отдыха, на которой появятся домики для аренды и площадка для отдыха в палатках.

Фото: Администрация Владивостока

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