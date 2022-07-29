На набережной Второй Речки теперь можно насладиться мороженым и отдохнуть в амфитеатре

Амфитеатр с видом на море. Фото: Администрация Владивостока

В районе Второй Речки на территории набережной Арсеньева во Владивостоке продолжается второй этап благоустройства. Специалисты уже завершили строительство большого амфитеатра с видом на море и обустройство парковочного пространства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

Парковка рассчитана на 20 машин, два места предназначены для маломобильных людей. Чтобы автомобили не заехали в зону променада, пешеходную часть ограждают боллардами.

В жаркий день здесь можно насладиться мороженым, ведь на территории появилась тележка с лакомством. Напомним, что по итогам аукциона продавать холодный деликатес будет компания «Чистая линия», причем не только на набережной в районе Второй Речки, но и на мысе Ахлестышева, улицы Татарской, на площадке перед сопкой Бурачка и между озерами в парке Минного городка.

В 2022 году на набережной Второй Речки обустроят и входную зону. Здесь появится площадка для сбора твердых бытовых отходов с навесом, а также павильон туалета с кабинкой для маломобильных людей, совмещенной с комнатой матери и ребенка.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на набережной установили малые архитектурные формы, спортивную площадку, смонтировали освещение, провели работы по озеленению и обустроили пешеходную зону.

Архитекторы концептуального бюро «Море» разработали проект, согласно которому территорию набережной разделят на несколько зон – входной узел с пространством для парковки, начало бегового и велосипедного маршрута, прогулочный променад с выходом к морю.

Спортивную территорию оборудовали воркаут-площадкой, а в будущем здесь появится детская зона в экологичном стиле и обустроенные зоны для отдыха у воды.

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