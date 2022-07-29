Раньше срока могут завершить обустройство ливневки на Жигура во Владивостоке

Работы не отстают от графика и проходят в срок. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на улице Жигура продолжается прокладка новой ливневой канализации. Реконструкция производится на участке от 34 до 48 дома. Подрядчик уверяет, что работы не отстают от графика и проходят в срок.

Специалисты проводят ремонт на участке по заказу городской администрации. Они рассказали, что на данный момент уже стартовала установка новых труб. Если условия останутся благоприятными, работы могут завершить даже раньше намеченной даты.

– Сейчас мы прокладываем основную трассу ливневой канализации. Диаметр этих труб составляет 1000 миллиметров, а длина - порядка 280 метров. Также устанавливаем здесь шесть дождеприёмных камер. Работы идут планово, и если условия погоды будут благоприятствовать, то, вероятно, завершим объект раньше установленного срока, - отметил представитель подрядной организации, мастер объекта Антон Матвеев.

Диаметр этих труб составляет 1000 миллиметров. Фото: Администрация Владивостока

Стоит напомнить, что замена ливневки на Жигура началась еще 12 июля. В этой связи движение транспорта по части дороги полностью ограничено, в том числе временно нельзя будет парковаться. Объехать перекрытые участки можно будет по Котельникова, Аллилуева, Стрелочной и Военному Шоссе. Ранее «КП» писала, что устаревшие коммуникации будут восстанавливать поэтапно. Полностью и работы и восстановление благоустройства должны завершиться до конца августа.

В этой связи движение транспорта по части дороги полностью ограничено, в том числе временно нельзя парковаться. Объехать перекрытые участки можно по Котельникова, Аллилуева, Стрелочной и Военному Шоссе.

ХРОНОЛОГИЯ:

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