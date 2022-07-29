Ищите радио «КП» на волнах: Владивосток 90.4 FM, Уссурийск 99.4 FM, Находка 107.2 FM. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Совсем недавно слушатели радио «Комсомольская правда» обратили внимание, что в некоторых районах Владивостока пропадает прямой эфир на волне 90.4 FM. Дело в том, что на одной из станций приема и раздачи сигнала непогода повредила оборудование. Наши специалисты оперативно выявили поломку и начали поиск нужных для замены деталей. В приморской столице таких запчастей не нашлось, поэтому мы «выписали» их из другого региона.

Как только все необходимое попало в руки сотрудников «Комсомолки», они отправились к месту поломки и начали ремонт оборудования.

– Прием восстановлен. Сейчас радио вещает во всех районах города, – сразу сообщили в редакцию.

«Комсомольская правда» благодарит слушателей за терпение. Ищите нас вновь на волнах: Владивосток 90.4 FM, Уссурийск 99.4 FM, Находка 107.2 FM.

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