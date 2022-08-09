Спортсмены АО «Восточный Порт» и сборная Приморья достойно выступили на Играх «Дети Азии»

Первая сборная Приморского края завоевала седьмое место. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

В столице Дальнего Востока России завершились выступления сильнейших молодых спортсменов евроазиатского континента в рамках VII Международных игр «Дети Азии». Юношеский форум проходил во Владивостоке с 28 июля по 7 августа и объединил более 3000 участников из 13 государств. Одним из спонсоров, а также участником масштабных соревнований выступила компания АО «Восточный Порт» – крупнейший в России специализированный терминал по высокотехнологичной закрытой перевалке угольной продукции. Торжественная церемония закрытия Международных игр собрала в стенах «Фетисов Арены» тысячи зрителей и спортсменов, разыгравших на протяжении 11 дней 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.

Спортивные состязания проходили во Владивостоке с 28 июля по 7 августа. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

Победителями Игр в общем медальном зачете стали юные атлеты Сибирского федерального округа. В победную тройку также вошли сборные Узбекистана и Москвы. В плеяде сильнейших мастеров достойно выступила хозяйка соревнований – первая сборная Приморского края, завоевавшая 7-е место и 47 медалей - 11 золотых, 14 серебряных, 22 бронзовых. Свой вклад в общий медальный зачет приморцев внесла компания АО «Восточный Порт» – на второй день паназиатских Игр в соревнованиях тхэквондистов обладателем почетной «бронзы» в весовой категории до 63 килограммов стал школьник из поселка Врангель, лидер команды «Восточник» – Илья Альмакеев.

В соревнованиях по тхэквондо бронзу завоевал лидер команды «Восточник» Илья Альмакеев. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

АО «Восточный Порт» на протяжении многих лет поддерживают юных спортсменов «Восточника», выделяя средства на современную экипировку с электроникой и обеспечение участия в различных соревнованиях. Во многом это повлияло на поступательное успешное развитие и высокие спортивные результаты команды. Фонд «Восточный Порт» осуществляет финансовую и материальную поддержку команды «Восточник» в рамках одной из 12 программ развития – «Спорт». Цель программы – сделать профессиональный и любительский спорт доступным для каждого жителя Врангеля.

Первая приморская сборная завоевала 47 медалей. Фото: пресс-служба АО «Восточный Порт».

АО «Восточный Порт» (микрорайон поселок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот Порта в 2021 году составил 26,57 млн тонн грузов различной номенклатуры.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтеры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

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