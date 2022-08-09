В Приморье 9 августа температура воздуха поднимется до +32°C

Во Владивостоке воздух прогреется до +27…+29°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 9 августа, в Приморье преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Столбики термометров в крае поднимутся до +20...+32°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не ожидаются. Ветер умеренный западных и юго-западных направлений. Температура воздуха поднимется до +27…+29°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Воздух прогреется до +28…+30°C.

В Находке без осадков, переменная облачность. Ветер слабый до умеренного. Столбики термометров покажут до +27…+29°C.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, в середине недели температура воздуха в Приморье повысится максимум до +26…+33°C. А во второй половине ожидаются осадки. На Владивосток дожди могут обрушиться 11 и 12 августа. В ночные часы столбики термометров в краевой столице будут показывать до +20…+22°C, а днем до +26…+28°C.

И не стоит забывать, что 12 августа небо украсит метеорный поток Персеиды. Наблюдать за ним лучше на природе, где не будут мешать городские огни.

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