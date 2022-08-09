После столкновения с гидроциклом приморец отправился на больничную койку

Один из приморцев получил множество травм разной степени тяжести. Фото: Сергей ТАРАДАЕВ Фото: "КП" Архив

На минувших выходных в Амурском заливе прямо на глазах у спасателей столкнулись два человека на гидроциклах. Один из них получил сильный удар, упал в воду и начал тонуть. К счастью, сотрудники МЧС не растерялись и бросились на помощь утопающему. Мужчину удалось вытащить на берег и передать врачам. Как сообщают в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте, пострадавший получил множество ранений различной тяжести.

На данный момент приморец находится в больнице под присмотром врачей. Следователи проводят доследственную проверку по части 1.1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о еще одном инциденте, который случился на прошлых выходных – 7 августа. У одной из участниц сап-движения случился сердечный приступ, когда она вышла на доске в море у острова Шкота. Люди, которые оказались рядом, позвонили спасателям. Те в свою очередь незамедлительно отправились на помощь.

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