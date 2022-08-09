За минувшие сутки коронавирусом в Приморье заразились еще 340 жителей

От COVID-19 вакцинировались 1 111 007 приморцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус продолжает набирать обороты в Приморье. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 340 местных жителей. Всего количество зараженных составляет 179 652 тысячи.

Побороть страшный недуг смогли 212 приморцев. Всего с коронавирусоном справились 175 610 жителей. К счастью, за 24 часа не зафиксированы смерти от COVID-19. В общей сложности болезнь унесла 1 966 жизней.

Прививку от вируса сделали 1 111 007 жителей Приморья. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки людей призывают вакцинироваться. Напомним, что в начале августа край оказался в желтой зоне по ежедневной заболеваемости COVID-19.

Из-за увеличения числа заразившихся в Приморье возвращают масочный режим. Теперь при посещении кино, кафе, магазинов и других общественных мест необходимо надевать средства защиты, а предприниматели должны предоставлять клиентам антисептики.

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